Наполи снизил цену Кулибали – Манчестер Юнайтед может возобновить интерес к центрбеку

Английский Манчестер Юнайтед вскоре может вернуться к кандидатуре защитника итальянского Наполи Калиду Кулибали в вопросе усиления защитной линии.

"Партенопейцы" готовы продать лидера обороны по сниженной стоимости, утверждает Il Mattino.

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По информации издания, итальянский гранд попросит за Кулибали 69 млн фунтов. Это на более чем 20 млн меньше суммы, требуемой Наполи за сенегальского центрбека раньше. В частности, МЮ когда-то якобы готов был заплатить за 28-летнего защитника 91 млн фунтов.

Очевидно, новая цена Калиду Кулибали связана со спадом его игровой формы. В нынешнем сезоне оборона Наполи не является оплотом надежности, а сам сенегалец регулярно ошибается.

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