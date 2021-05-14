Руководство итальянского Наполи не отошло от намерений провести изменения на тренерском мостике команды в межсезонье.

Экс-наставник Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри стал приоритетной целью "партенопейцев", сообщает Football Italia.

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Менеджмент неаполитанцев давно решил попрощаться с Дженнаро Гаттузо. Чемпиона мира-2006 от отставки не спасет даже выход Наполи в Лигу чемпионов. Ранее фаворитом на должность считался бывший алленаторе Ромы и Интера Лучано Спаллетти. Но теперь в лидеры якобы выбился Аллегри. В его пользу – дружба с эксцентричным президентом "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентисом.

Напомним, что Массимилиано Аллегри находится без работы с лета 2019 года. В его коллекции трофеев 6 Скудетто, 4 Кубка Италии и 3 Суперкубка страны.

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