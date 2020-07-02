Наполи сделал первое предложение по Ундеру, – СМИ

Итальянский Наполи всерьез настроен подписать полузащитника Ромы Дженгиза Ундера в ближайшее трансферное окно.

"Партенопейцы" сделали официальное предложение о переходе 22-летнего турка, утверждает Il Messagerro.

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Наполи предложил за переход Ундера 31 млн евро. Наставник "волков" Паулу Фонсека готов отпустить вингера, чтобы получить ресурсы для оформления полноценного трансфера из МЮ Криса Смоллинга. Правда, боссы римлян хотели бы получить за атакующего полузащитника минимум 35 млн.

В нынешнем сезоне Дженгиз Ундер провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.

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