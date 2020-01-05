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Наполи сделал официальное предложение по трансферу игрока сборной Аргентины

5 января 19:12 203 Читати українською
Наполи сделал официальное предложение по трансферу игрока сборной Аргентины
Маркос Акунья / Diario Ole

Итальянский Наполи сделал официальное предложение по трансферу хавбека лиссабонского Спортинга Маркоса Акуньи.

"Адзурри" готовы выложить за игрока сборной Аргентины 15 млн евро, информирует Tuttosport. 28-летний футболист готов переехать в Неаполь уже этой зимой.

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На Акунью также претендует Интер, но сам футболист склоняется к переходу в команду Гаттузо, ведь она будет играть в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что Акунья сыграл 13 матчей и забил 1 гол в текущем чемпионате Португалии. Он может сыграть как на фланге атаки, так и в защите, где его обычно используют в национальной сборной.

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Теги
Италия Трансферы Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Трансферы Чемпионата Италии Наполи Наполи Маркос Акунья Маркос Акунья
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