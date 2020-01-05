Наполи сделал официальное предложение по трансферу игрока сборной Аргентины

Итальянский Наполи сделал официальное предложение по трансферу хавбека лиссабонского Спортинга Маркоса Акуньи.

"Адзурри" готовы выложить за игрока сборной Аргентины 15 млн евро, информирует Tuttosport. 28-летний футболист готов переехать в Неаполь уже этой зимой.

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На Акунью также претендует Интер, но сам футболист склоняется к переходу в команду Гаттузо, ведь она будет играть в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что Акунья сыграл 13 матчей и забил 1 гол в текущем чемпионате Португалии. Он может сыграть как на фланге атаки, так и в защите, где его обычно используют в национальной сборной.

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