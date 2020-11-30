Наполи принимал Рому в 9 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Наполи – Рома на "Футбол 24".

Первая половина встречи была осторожной в исполнении обеих команд, но Наполи все же сумел отличиться – это Инсинье нанес прямой удар под ближнюю штангу со стандарта. Во второй 45-минутке неаполитанцы деклассировали Рому – Руис, Мертенс и Политано голами поспособствовали разгромной победе над римлянами.

Наполи разгромил Рому благодаря перформансу Инсинье, Мертенса и Руиса – Фонсека потерпел первое громкое фиаско в сезоне

После 9-ти туров Наполи набрал 17 очков, поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице Серии А и догнав Ювентус. Рома имеет столько же зачетных баллов и идет шестой.