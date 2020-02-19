Наполи рискует потерять ключевого игрока перед матчем с Барселоной

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо столкнулся с кадровой проблемой за неделю до ответственного матча Лиги чемпионов.

Защитник неаполитанцев Калиду Кулибали имеет проблемы с бедром, сообщает Sky Sport Italia.

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19 февраля сенегалец пропустил тренировку команды. Врачи должны решить, есть ли возможность допустить Калиду к следующим занятиям, иначе он может пропустить поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, который запланирован на 25 февраля.

В текущем сезоне Серии А Калиду провел 15 матчей, но результативными действиями не отличался.

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