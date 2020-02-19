toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ ТОТТЕНХЭМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТЕР - БЕНФИКА

Наполи рискует потерять ключевого игрока перед матчем с Барселоной

21:33 33 Читати українською
Наполи рискует потерять ключевого игрока перед матчем с Барселоной
Криштиану Роналду и Калиду Кулибали / Фото ФК Наполи

Главный тренер Наполи Дженнаро Гаттузо столкнулся с кадровой проблемой за неделю до ответственного матча Лиги чемпионов.

 

Защитник неаполитанцев Калиду Кулибали имеет проблемы с бедром, сообщает Sky Sport Italia.

Манчестер Юнайтед согласовал с Наполи трансфер Кулибали, – журналист

19 февраля сенегалец пропустил тренировку команды. Врачи должны решить, есть ли возможность допустить Калиду к следующим занятиям, иначе он может пропустить поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, который запланирован на 25 февраля.

В текущем сезоне Серии А Калиду провел 15 матчей, но результативными действиями не отличался.

Екс-форвард Карпат і Динамо як відчай Барселони: каталонців намагаються розвести на гроші, але Реал може змінити все

blog_ava
Холанд – монстр: принизив пафосний ПСЖ, ледь не побив світовий легкоатлетичний рекорд, перевершив Мессі, Кріша і Мбаппе
14:01
959
Теги
Наполи - Барселона Калиду Кулибали Калиду Кулибали Наполи Наполи Лига чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
26
мин
Шахтер
19:55
Бенфика
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук