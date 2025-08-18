Наполи на официальном сайте раскрыл детали повреждения Лукаку – он получил тяжелую травму прямой мышцы бедра левого бедра.

Довбик может снова заменить топ-форварда – травма бомбардира меняет все планы и заставляет чемпиона искать небанальные решения

Отмечается, что Ромелу уже начал реабилитацию и вскоре должен пройти хирургическую консультацию. Точные сроки восстановления не разглашаются. Ранее сообщалось, что Наполи уже начал искать замену бельгийцу, а одной из альтернатив рассматривают Артема Довбика.

К слову, Лукаку в прошлом сезоне провел 38 матчей за Наполи во всех соревнованиях, записав в свой актив 14 голов и 11 ассистов.

