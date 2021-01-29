Кубок Италии 2020/21, четвертьфинал

Наполи – Специя – 4:2

Голы: Кулибали, 5, Лосано, 20, Политано, 30, Эльмас, 40 – Гьяси, 71, Акампора, 73

Специя, которая в 1/8 финала неожиданно выбила Рому, пожаловала к еще одному гранду. Наполи в предыдущем раунде обыграл Эмполи, а в последних двух матчах потерпел поражения. Сначала подопечные Гаттузо уступили Ювентусу в поединке за Суперкубок, а потом проиграли еще и Вероне уже в чемпионате.

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Наполи решил не повторять ошибок Ромы и снял все вопросы еще в первом тайме. Сначала Кулибали пяткой переправил мяч в ворота после розыгрыша штрафного и неудачных действий защиты. Впоследствии Лосано выскочил один на один с голкипером и мощным ударом удвоил счет, а на 30-й минуте Политано замкнул подачу Зелински, элегантно пробросив мимо вратаря. Еще до перерыва хозяева забили четвертый – Инсинье разогнал атаку и отдал на Эльмаса, который подсек круглого над Крапикасом.

После перерыва Наполи сбавил обороты, чем воспользовались гости. Гьяси с линии вратарской поразил дальний угол, а через 2 минуты Акампора забил второй гол Специи – помог рикошет. Этот гол стал последним в матче – неаполитанцы удержали преимущество.

Таким образом, Наполи стал последним полуфиналистом Кубка Италии 2020/21, присоединившись к Аталанте, Ювентусу и Интеру. "Партненопейцы" сыграют против команды Руслана Малиновского, а вторую полуфинальную пару сформировали Интер с Ювентусом.

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