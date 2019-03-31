Наполи разгромил Рому, Фиорентина разошлась миром с Торино: 29-й тур Серии А, матчи воскресенья

В матчах 29-го тура чемпионата Италии Рома уступила Наполи, Фиорентина расписала ничью с Торино, а Фрозиноне минимально уступил СПАЛ. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2018/19, 2 круг, 29 тур

Рома – Наполи – 1:4

Голы: Перотти, 45 + 4 – Милик, 2, Мертенс, 50, Верди, 55, Юнес, 81

Фиорентина – Торино – 1:1

Гол: Симеоне, 8 – Базелли, 35

Фрозиноне – СПАЛ – 0:1

Гол: Викари, 14

В центральном матче тура Наполи на выезде, без своего капитана Инсинье, уверенно переиграл Рому. Уже на второй минуте Милик вывел неаполитанцев вперед. А на последней минуте первого тайма Диего Перотти с пенальти сравнял счет. В начале второго тайма после прострела Кальехона Мертенс забил в пустые ворота, а через несколько минут Верди точным ударом в левый угол увеличил преимущество своей команды. На 75-й минуте у Ромы была неплохая возможность сократить отставание, но Стивен Н'Зонзи попал в перекладину. На 84-й минуте Амин Юнес, который несколько минут до этого вышел на поле, довел результат до неприличного. После этого матча Рома опустилась на шестое место и имеет в своем активе 46 очков, зато Наполи укрепляет свои позиции на второй строчке турнирной таблицы, набирая 63 очка.

В другом матче Фиорентина приехала в гости в Турин. "Фиолетовые" уже на седьмой минуте вышли вперед усилиями Джованни Симеоне, однако не удержали преимущество и еще до перерыва пропустили гол из-за пределов штрафной от Даниэле Базелли. Соседи по турнирной таблице в итоге так и не выявили победителя. Фиорентина набрала 38 очков и находится на 10 месте, Торино занимает 9-ю строчку, имея в своем активе 45 очков.

Фрозиноне на своем поле принимал СПАЛ. На четырнадцатой минуте Франческо Викари во вратарской площадке выпрыгнул выше защитников и замкнул подачу с углового. Больше голов в матче забито не было. Фрозиноне опустилось на 19-ю строчку и имеет 17 очков. Зато СПАЛ поднялся на 15 место, набрав 29 зачетных пунктов.