Интер мчится к долгожданному чемпионству, имея отрыв в восемь очков от второго места в таблице, однако несколько осечек могут закрутить интригу в борьбе за Скудетто – а необходимо было сыграть еще восемь матчей. Первый из них пришелся на тяжелый выезд в Неаполь. Местный Наполи после поражения Ювентуса от Аталанты получил шанс вплотную приблизиться к четвертой позиции, сравнявшись с туринцами по набранным зачетным баллам. Для этого необходимо было переиграть "нерадзурри".

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Команды начали поединок в медленном темпе с большим количеством единоборств, однако Наполи достаточно быстро захватил инициативу. Опасность у ворот Хандановича не заставила себя долго ждать: сначала голкиперу Интера пришлось вынести несколько хороших подач, на 15-й минуте словенцу пришлось выбивать мяч в подкате из-под Осимхена – это де Врэй подставил Самира, отдав плохой пас назад. На 17-й же вратаря с линии штрафной проверил Фабиан Руис – капитан Интера поймал сферу.

Экшн пошел в середине первого тайма. Миланцы могли выйти вперед на 22-й минуте в результате навеса Эриксена со штрафного, который де Врей замкнул головой – над перекладиной! Наказать за расточительность уже на 24-й мог Кулибали, однако его замыкание подачи с углового прошло мимо ближней штанги. Интер ответил фактическим выходом Дармиана на свидание с Меретом, но Маттео запорол эпизод неточным поперечным пасом. На 29-й же минуте Наполи откровенно отскочил: Брозович выполнил прострельную передачу в штрафную, а Лукаку подправил его в ворота с линии вратарской – перекладина спасла хозяев!

Впрочем, даже при таком преимуществе в качестве моментов Наполи выглядел несколько активнее. За это прилетело случайное вознаграждение: на 36-й минуте Инсинье ворвался на левый край штрафной и выполнил подачу "от отчаяния", а Ханданович и де Врэй в попытке ее прервать столкнулись. В результате мяч закатился в ворота. Автогол Самира – 1:0!

Уже через две минуты Интер мог отыграться усилиями Лукаку, которому удалось открыться под передачу на левый угол вратарской. Эриксен отправил туда кросс, а Ромелу переправил сферу в ближний угол – штанга спасла Наполи! На 45-й же Лукаку остроумно пропустил пас Лаутаро с левого фланга в центр штрафной на Барелли. Никола оказался прямо перед Меретом, но завозился с мячом, подарив его голкиперу. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Наполи.

Интер не стушевался. Сразу с началом второго тайма миланцы пошли вперед, организовав ряд опасных передач и кроссов в штрафную. Наполи держался, а на 50-х минутах подопечные Рино Гаттузо вообще перешли на чужую треть поля. Именно в этот момент гости и подловили партенопейцев: на 55-й Манолас выбил прострел Дармиана с левого фланга, а Эриксен, подхватив отскок, нанес мощный удар с линии штрафной – точно в дальний угол! 1:1.

После этого начались качели. Интер уже через две минуты после гола Эриксена мог идти вперед вследствие передачи Хакими в центр штрафной на Лукаку, однако Ромелу завозился с мячом. Наполи же неожиданно проснулся, едва не забив на 59-й – это Демме подправил шикарную диагональ от Руя под правую стойку. Немного неточно! На 63-й уже сам Фабиан летел на ближнюю штангу, пытаясь подрезать удар головой в исполнении Ди Лоренцо. К сожалению для партенопейцев, хавбек немного не успел к мячу. Интер ответил выстрелом Эриксена из стандарта мимо дальней девятки.

После серии замен в середине второго тайма команды продолжили игру на встречных курсах. Подопечные Антонио Конте имели шанс вырвать победу на 78-й минуте: сначала Лукаку выкатил пас под удар Санчесу из центра штрафной, однако свежий Алексис не смог подстроиться к мячу – а за несколько секунд Эриксен проигнорировал Ромелу, вместо опасного паса пробив в руки Мерету. Наполи за это мог наказать на 80-й когда Политано дали развернуться в метрах десяти от ворот – Маттео отблагодарил мощным выстрелом в перекладину!

В следующей же атаке хозяева заработали пенальти. Его создали Инсинье и Зелински – первый ворвался в штрафную и аккуратно откатил мяч на поляка, а того в подкате срезал де Врэй. Впрочем, арбитр Даниэле Довери вместо указания на "отметку" свистнул офсайд, а затем пошел просматривать видеоповтор лично. Вернувшись, он своего решения не изменил.

Этот момент оказался последним во встрече, хотя несколько опасных атак с врываниями в штрафную команды провели. К сожалению, им не хватило ударного завершения. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Интер набрал 75 очков, оставшись на первой позиции в турнирной таблице. Наполи же потерял шанс догнать Юве, держась пятым с 60 зачетными баллами в активе.

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