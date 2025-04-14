Состав обороны Наполи был экспериментальным: Буонджорно получил травму, а капитан Ди Лоренцо заработал дисквалификацию. Антонио Конте пришлось выпускать на позиции центрального защитника Жуана Жезуса, от которого клуб попытался зимой избавиться, а также резервиста Маццокки. Зная главную слабость неаполитанцев – сбавлять обороты, как только команда начинает вести в счёте – перед хозяевами стоял острый вопрос: будут ли они способны в этих обстоятельствах сыграть "на ноль".

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Скотт Мактоминай забил довольно быстрый мяч – уже на 18-й минуте шотландец с линии штрафной замкнул передачу Лукаку. Однако Эмполи не был беззубым в атаке – напротив, тосканцы неожиданно продемонстрировали способность отбирать мячи в атакующей для себя трети поля после прессинга. Гости создали в первом тайме два хороших момента: Гьяси не попал в створ, а с ударом Эспозито справился Мерет. Вратарь Эмполи Васкес также был в игре и отразил опасный выстрел Нереса.

Тем не менее, на 56-й минуте Лукаку "закрыл" игру, а Мактоминай сразу после этого забил третий – контрольный – гол. Так шотландец оформил дубль, а Лукаку поучаствовал во всех трёх голевых атаках.

Игроки Наполи выполнили то, что просил от них Конте перед игрой. "Я хочу привить команде такой менталитет, при котором она будет продолжать атаковать при любом счете, будь то 1:0 или 2:0. Это не быстрый процесс, мы над этим работаем", – отмечал тренер. Сегодня он может быть доволен не только "сухим" матчем с экспериментальным составом обороны.

Что же касается Виктора Коваленко, то он, судя по всему, находится в настолько плохой форме, что даже в момент, когда Эмполи нужно было отыгрываться и добавлять креатива в центре поля, Д'Аверса не спешил выпускать украинца на поле... Коваленко вышел на замену вместо Хендерсона лишь на 82-й минуте.