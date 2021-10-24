Наполи феерично начал новый чемпионат, одержав победы в восьми стартовых матчах, однако даже такой успех не давал партенопейцам права на осечку – похожий темп набрал Милан, который в результате вчерашней победы над Болоньей вырвался на первое место. Подопечные Лучано Спалетти могли вернуть лидерство в таблице, но для этого необходимо было сыграть с Ромой хотя бы вничью. Римляне после шести пропущенных мячей в Норвегии и поражения от Ювентуса в предыдущем туре должны были думать исключительно о победе.

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Несмотря на огромную важность поединка, команды не спешили с атаками. Долгое время они присматривались друг к другу, работая в среднем темпе без обострения, а первый момент во встрече произошел аж на 28-й минуте – это Абрахам получил разрезной пас в штрафную, отклеился от Ррахмани и пробил в правый нижний угол. Мяч прошел рядом со штангой, а Тамми еще и небольшое повреждение получил (хотя игру продолжил).

Других опасных эпизодов до перерыва не возникало. Наполи огрызнулся двумя неострыми ударами Инсинье, но в целом на поле шла равная позиционная борьба. Как следствие, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Начало второго тайма не отличалось от первого. На поле было много борьбы, фолов и атак без завершения – за этим было интересно наблюдать, но моментов не возникало. Ситуация изменилась в последние полчаса, за которые счет мог измениться несколько раз.

Так, Наполи должен был выходить вперед на 60-й минуте в результате передачи Руиса в штрафную и скидки Политано на Осимхена. Манчини пошел в подкат против нигерийца, вследствие чего произошло несколько рикошетов с попаданием в штангу! Еще через две минуты Осимхен замкнул подачу Зелински с углового – мяч по высокой дуге упал на перекладину (хотя Патрисиу все, якобы, контролировал).

Рома ответила на 66-й забрасыванием от Карсдорпа в штрафную и ударом Пеллегрини с близкого расстояния, однако Лоренцо немного не хватило точности! На 72-й он же выполнил подачу с углового, которую на дальней штанге замкнул Манчини – мяч прошел рядом с каркасом! После этого римляне провели еще ряд неплохих атак.

В целом, "волки" выглядели интереснее партенопейцев, однако на 89-й минуте именно они пропустили гол. Отличился Осимхен, который пробил головой после навеса Руя с левого фланга – впрочем, Виктор даже отпраздновать не успел. Офсайд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которой гости должны быть довольны. Наполи набрал 25 очков, сравнялся с Миланом и вышел на первое место по дополнительным показателям.

Рома с 16 зачетными баллами сохранила место в топ-4, но уже через несколько часов Ювентус может потеснить римлян из зоны ЛЧ. Разрыв между двумя клубами составляет всего 2 пункта.

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