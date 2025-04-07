Болонья и Наполи в рамках матча 31-го тура итальянской Серии А 2024/25 победителя не определили (1:1). Отчет читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о матче, который может сыграть огромное значение в борьбе за чемпионство и зону ЛЧ в Италии.

"В Италии нужно заниматься греко-римской борьбой": Раньери очертил фактор, который Довбик должен улучшать

Без права на осечку

В битве за Скудетто осталось всего два претендента. Аталанта откололась от борьбы, потерпев три подряд поражения, а вот Наполи держался на расстоянии одной победы от лидера – Интера. Неожиданная ничья "нерадзурри" в Парме позволила партенопейцам сократить дистанцию до минимума, но поражение могло бы отбросить их еще дальше.

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Болонья же ведет отчаянную борьбу за зону ЛЧ, держась в топ-4. За плечами "россоблу" расположилось сразу четыре преследователя. Ювентус уступал по дополнительным показателям, Лацио не хватало одного зачетного балла, а Рома и Фиорентина держались на расстоянии трех и четырех пунктов соответственно. При таком раскладе подопечным Винченцо Итальяно надо было цепляться хотя бы за ничью.

Активность против остроты

Болонья на правах хозяина пыталась вести игру, контролируя мяч на протяжении 60% времени в первом тайме. Ударов у команды тоже было больше (6:4), да и статистика работы без мяча выглядела мощно. "Россоблу" выиграли 37 из 63 единоборств, что очень круто против Наполи – вот только такой футбол вообще не приносил остроты.

Подопечные Винченцо Итальяно до перерыва провели всего 7 касаний в штрафной партенопейцев. Единственный опасный момент с игры болонцы провели аж в компенсированное время, когда Эбишер получил катбек на линию полукруга и пробил мимо дальней девятки. Кроме того, Миранда с углового закручивал мяч в ворота, но Скуффет перевел его над перекладиной.

Футбол Наполи в первом тайме был более прагматичным, но намного острее. Сказывалась физическая мощь и опыт подопечных Антонио Конте. Показательным оказался гол, проведенный уже на 18-й минуте вследствие выноса на Замбо-Ангисса.

Лукаку придержал на спине одного соперника, а Андре выиграл борьбу в центре и переиграл еще двух оппонентов. В завершении хавбек вышел один на один и переиграл голкипера, пробив в пустые. 0:1!

Второй гол мог прилететь на 33-й минуте, когда Ди Лоренцо открылся под передачу на ход по правому флангу. Джованни влетел в штрафную и прострелил на Мактоминай, а тот замыкал в левый нижний. Немного неточно!

На 41-й же Хольм ошибся с передачей, что привело к выходу Политано один на один – Матео будто и обошел голкипера Равалью (тот заменил травмированного Мерета на 25-й минуте), однако Федерико не сдался и успел накрыть выстрел.

Три голевых момента Наполи провел всего из четырех ударов и 10 касаний в штрафной. Невероятная эффективность. Ее можно было назвать чемпионской, если бы...

Наполи забыл выйти на второй тайм

Несмотря на важность результата, партенопейцы неприятно поразили после перерыва. Команда и до этого действовала прагматично, однако во втором тайме гости отказались играть в атаку – у них даже не было ударов в основное время, а в штрафной было проведено всего 5 касаний. Подопечные Антонио Конте даже перспективных атак без завершения не создали.

А вот Болонья не сдавалась. Команда планомерно увеличивала обороты, провела еще 6 выстрелов и целых 24 раза касалась мяча в штрафной площадке. Уже на 58-й минуте хозяева могли сравнивать счет с корнера, однако Скуффет сумел парировать замыкание Лукуми с острого угла, а добивание от Одгора с линии вратарской оказалось неточным.

Зато на 64-й "россоблу" отличились в очень красивом стиле. Ндой исполнил настоящий шедевр, замкнув прострел Одгора – он сделал это пяткой, попав в перекладину! От нее сфера влетела в сетку. 1:1!

После этого Миранда предпринял еще одну попытку "сухого листа" (Скуффет перевел мяч над каркасом), а через минуту Болонья могла забивать после вбрасывания с аута. У ворот гостей началась суматоха, которая завершилась ударом у Гилмора.

Лучший же шанс вырвать победу получил Хольм, который пробивал головой после навеса с углового – центрбек целился в ближнюю девятку, однако Скуффет спас партенопейцев!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Результат в пользу Болоньи, но в первую очередь – в пользу Интера. "Нерадзурри" сохранили 3-очковый отрыв от Наполи, как и перед началом тура.

Рома сыграла вничью с Ювентусом в провальной битве за ЛЧ – Довбик создал все моменты "волков" и помог с голом