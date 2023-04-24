Муниципалитет Неаполя попросил перенести матч с Салернитаной с субботы на воскресенье, чтобы отпраздновать возможный выигрыш Наполи Скудетто.

По итогам 32 тура Серии А Наполи арифметически может стать чемпионом Италии: для этого команде Лучано Спаллетти будет достаточно победы над Салернитаной и невыигрыша Лацио в параллельном матче с Интером.

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Неаполитанцы верят, что Лацио не сможет увезти из Милана три очка, поэтому хотят эффектно отпраздновать выигрыш чемпионства – вместе со своими болельщиками и после финального свистка победного матча. По этой причине муниципалитет Неаполя сделал официальный запрос о переносе игры с субботы на воскресенье, 30 апреля. Об этом информирует Tutto Napoli.

Согласно текущему расписанию, матч Наполи – Салернитана должен состояться в субботу, 29 апреля, а встреча Интер – Лацио должна быть сыграна в воскресенье, 30 апреля (в 13:30 по киевскому времени).

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