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Наполи продолжает соревноваться за Пепе – итальянцы заманивают игрока солидной зарплатой

13:52 23 Читати українською
Наполи продолжает соревноваться за Пепе – итальянцы заманивают игрока солидной зарплатой
Николя Пепе / Лилль

Итальянский Наполи все еще надеется оформить трансфер вингера Лилля Николя Пепе.

Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал согласовал трансфер Николя Пепе с Лиллем, а его официальный переход – дело времени. Однако, Наполи все еще не вышел из борьбы за талантливого вингера.

Арсенал согласовал трансфер Пепе с Лиллем, – Sky Sports

Неаполитанцы хотят увеличить условия личного контракта футболиста, чтобы тот выбрал Наполи. "Голубые" готовы предложить ивуарийцу зарплату в размере 5 млн евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport.

В прошлом сезоне Николя Пепе в Лиге 1 провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

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Теги
Италия Трансферы Наполи Наполи Лилль Лилль Трансферы Чемпионата Италии Николя Пепе Николя Пепе Арсенал Арсенал
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