Наполи продолжает соревноваться за Пепе – итальянцы заманивают игрока солидной зарплатой

Итальянский Наполи все еще надеется оформить трансфер вингера Лилля Николя Пепе.
Ранее сообщалось, что лондонский Арсенал согласовал трансфер Николя Пепе с Лиллем, а его официальный переход – дело времени. Однако, Наполи все еще не вышел из борьбы за талантливого вингера.
Арсенал согласовал трансфер Пепе с Лиллем, – Sky Sports
Неаполитанцы хотят увеличить условия личного контракта футболиста, чтобы тот выбрал Наполи. "Голубые" готовы предложить ивуарийцу зарплату в размере 5 млн евро в год, сообщает Gazzetta dello Sport.
В прошлом сезоне Николя Пепе в Лиге 1 провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.
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