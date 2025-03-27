"Из того, что знаю я, по Судакову всегда есть какая-то движуха на трансферном рынке. Это молодой игрок из нетопового европейского чемпионата, игрок основного состава своей национальной сборной. Из того, что знаю я, из того, что рассказывают мне из Италии, кандидатура Судакова – действительно один из приоритетов Наполи на это лето.

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И речь идет там о 40 миллионах евро – то есть сумму, которую Наполи предлагал Шахтеру прошлой зимой и которую донецкий клуб отклонил, надеясь, что Жора зафеерит со сборной Украины на чемпионате Европы и будет стоить дороже", – сказал Вацко в своей авторской программе Вацко Live на YouTube.

К слову, в нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 28 матчей за Шахтер, забил 12 голов и отдал 3 ассиста. Его действующий контракт с "горняками" рассчитан до 31 декабря 2028 года.

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