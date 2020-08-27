Наполи решил показать сразу всю коллекцию экипировки, в которой команда будет проводить матчи следующей кампании.

Презентация домашнего, гостевого и резервного комплектов опубликована в официальном Twitter итальянского клуба.

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Авторы формы выбрали одинаковый дизайн для всех трех вариантов, а отличаются только цвета. Основной остается голубым, гостевой стал мятным, а запасной – черным с розовыми элементами. Техническим спонсором Наполи является компания Kappa.

Добавим, что в прошлом сезоне команда Дженнаро Гаттузо выиграла Кубок Италии, а в Серии А финишировала седьмой.

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