Наполи представил все три комплекта формы на сезон 2020/21
Наполи решил показать сразу всю коллекцию экипировки, в которой команда будет проводить матчи следующей кампании.
Презентация домашнего, гостевого и резервного комплектов опубликована в официальном Twitter итальянского клуба.
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Авторы формы выбрали одинаковый дизайн для всех трех вариантов, а отличаются только цвета. Основной остается голубым, гостевой стал мятным, а запасной – черным с розовыми элементами. Техническим спонсором Наполи является компания Kappa.
Добавим, что в прошлом сезоне команда Дженнаро Гаттузо выиграла Кубок Италии, а в Серии А финишировала седьмой.
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