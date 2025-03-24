Имя Георгия Судакова снова вышло в Неаполе прессе на первый план. Как информирует Corriere dello Sport, Наполи летом попытается в третий раз подписать украинского полузащитника. Предыдущая попытка в январе успехом не увенчалась из-за нехватки свободных мест в составе команды Серии А для игроков из стран не из ЕС.

Таловеров дал совет Судакову по поводу будущего клуба – его уже ждут в топ-лиге

Прошлым летом Наполи предложил Шахтёру 40 млн евро за Судакова, но "горняки" хотели выручить за свой главный актив 50 млн евро. В стане украинского клуба надеялись провести своеобразный аукцион с клубами АПЛ, но в конце концов Судаков остался в Украине. Теперь ситуация изменилось, и Шахтёру пришлось иметь дело с другими условиями на трансферном рынке. Теперь Наполи наконец-то может написать новую главу в этих долгих переговорах.

Тем временем "адзурри" воспользовались правом автоматического продления контракта с полузащитником Франком Замбо-Ангисса до 2027 года. Ранее клуб предложил ему продлить контракт до 2029 или 2030 года, но получил отказ – стороны не сошлись в вопросе зарплаты.

По итогам 29 туров Наполи занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

Ювентус потерпел разгром от Фиорентины, Болонья сокрушила Лацио и потеснила Турин из топ-4, Наполи сенсационно провалился