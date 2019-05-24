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Наполи предлагает за Малиновского 15 млн евро, Арсенал также включается в борьбу за игрока

24 мая 12:20 345 Читати українською
Наполи предлагает за Малиновского 15 млн евро, Арсенал также включается в борьбу за игрока
Руслан Малиновский / фото: ФК Генк

Итальянский Наполи готов выложить за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского 15 млн евро.

Наполи предложил Генку 15 млн евро за украинского полузащитника Руслана Малиновского, передает Corriere del Mezzogiorno.

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По информации издания, в услугах игрока также заинтересован лондонский Арсенал. Ранее сообщалось об интересе к Малиновского со стороны лиссабонского Спортинга.

Добавим, что Малиновский в составе Генка провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 16 голами и 16 ассистов.

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Италия Руслан Малиновский Руслан Малиновский Арсенал Арсенал Наполи Наполи Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
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