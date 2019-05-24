Наполи предлагает за Малиновского 15 млн евро, Арсенал также включается в борьбу за игрока

Итальянский Наполи готов выложить за полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского 15 млн евро.

Наполи предложил Генку 15 млн евро за украинского полузащитника Руслана Малиновского, передает Corriere del Mezzogiorno.

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По информации издания, в услугах игрока также заинтересован лондонский Арсенал. Ранее сообщалось об интересе к Малиновского со стороны лиссабонского Спортинга.

Добавим, что Малиновский в составе Генка провел 51 матч во всех турнирах, отметившись 16 голами и 16 ассистов.

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