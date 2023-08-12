Нападающий Виктор Осимхен уже в ближайшее время продлит контракт с Наполи.

В прошлом сезоне нигериец стал лучшим бомбардиром неаполитанцев, забив 26 голов в 32 матчах Серии А, и помог им добыть титул чемпиона Италии. Не удивительно, что руководство клуба хочет сохранить Виктора Осимхена.

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По информации Сalciomercato, Наполи собирается продлить соглашение с форвардом до лета 2027 года. По новому контракту зарплата футболиста существенно увеличится и составит около 10 миллионов евро за сезон, включая бонусы. А также действующий чемпион Италии рассматривает возможность отдать Виктору Осимхену часть прав на изображения. Президент неаполитанцев Аурелио Ди Лаурентис планирует прописать в соглашении клаусулу в размере до 150 млн.

Напомним, что форвардом неаполитанцев интересовались многие европейские клубы, включая Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Реал, Челси и Ливерпуль. Недавно интерес к игроку проявляли и саудовцы, но Наполи отклонил предложение. Действующее соглашение Осимхена действует до 2025 года.

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