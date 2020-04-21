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Наполи повесил заоблачный ценник на Милика

21:14 62 Читати українською
Наполи повесил заоблачный ценник на Милика
Аркадиуш Милик / LaPresse

Итальянский Наполи определился с суммой, за которую готов расстаться с нападающим Аркадиушем Миликом.

"Партенопейцы" хотели бы получить за польского форварда минимум 50 млн евро, сообщает Sportitalia.

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Так боссы Наполи отреагировали на интерес к Милику со стороны Ювентуса, Милана, Шальке и Атлетико. Нападающий имеет действующий до лета 2021 года контракт с неаполитанцами. Ближайшее лето может быть последним шансом Наполи получить компенсацию за 26-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Аркадиуш Милик провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей. Ранее он выступал за Аякс, Аугсбург, Байер и Гурник.

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Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик Наполи Наполи Италия
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