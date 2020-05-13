Наполи потерял ведущего защитника после возобновления тренировок

Защитник итальянского Наполи Костас Манолас получил травму на тренировочном занятии.
28-летний грек травмировался на одной из первых после карантина тренировок, сообщает Corriere dello Sport.
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Наполи возобновил тренировки в понедельник. "Партенопейцы" занимаются индивидуально, выполняя беговую работу и упражнения с мячом. Однако, даже в таком щадящем режиме Манолас получил травму. У него мышечное повреждение, сроки восстановления центрбека станут известны позже.
К слову, в нынешнем сезоне Костас Манолас провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча.
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