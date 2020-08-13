Наполи потерял надежду подписать Миколенко – итальянцы шокированы аппетитами Динамо

Наполи продолжает поиски левого защитника. На радарах итальянского клуба находятся два игрока – Серхио Регилон, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, а также динамовец Виталий Миколенко.

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Неаполитанцы рассчитывали, что киевляне отпустят 21-летнего левого защитника за 10 млн евро. Впрочем, Динамо хочет 35 млн – это стало полной неожиданностью для итальянского клуба, который больше не рассчитывает на трансфер Миколенко. Об этом сообщает Il Napolionline.

Приоритетом для клуба стал Серхио Регилон, хотя и здесь до договоренности еще очень далеко. Реал хочет получить 25 млн, а Наполи просит об аренде испанца с правом выкупа за 15 млн.

Заметим, контракт Миколенко с Динамо рассчитан до лета 2023 года. В сезоне 2019/20 динамовец провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

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