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Наполи потерял Кальехона – СМИ сватают форварда в Ла Лигу

19:05 - Читати українською
Наполи потерял Кальехона – СМИ сватают форварда в Ла Лигу
Хосе Мария Кальехон / Фото ФК Наполи

Ответный матч 1/8 финала против Барселоны стал последним для Хосе Марии Кальехона в футболке неаполитанцев.

10’ Клеман Лангле
23’ Лионель Месси
45+1’ Луис Суарес
 
Лоренцо Инсинье 45+5’
10’ Клеман Лангле
23’ Лионель Месси
45+1’ Луис Суарес
45+5’ Лоренцо Инсинье

После матча против Барселоны (1:3) форвард Хосе Мария Кальехон покинул Наполи в статусе свободного агента, сообщает Sky Sport Italia.

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Руководство клуба пыталось удержать 33-летнего испанца, но стороны не смогли договориться. По информации СМИ, на Хосе претендует ряд команд из Примеры, среди которых – Валенсия, Вильярреал, Бетис, Севилья, Эспаньол и Гранада.

Кальехон защищал цвета Наполи с 2013 года. В прошлом сезоне Серии А нападающий провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами.

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Италия Трансферы Барселона - Наполи Хосе Хосе Кальехон Наполи Наполи Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Чемпионата Италии
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