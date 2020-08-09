Наполи потерял Кальехона – СМИ сватают форварда в Ла Лигу

После матча против Барселоны (1:3) форвард Хосе Мария Кальехон покинул Наполи в статусе свободного агента, сообщает Sky Sport Italia.
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Руководство клуба пыталось удержать 33-летнего испанца, но стороны не смогли договориться. По информации СМИ, на Хосе претендует ряд команд из Примеры, среди которых – Валенсия, Вильярреал, Бетис, Севилья, Эспаньол и Гранада.
Кальехон защищал цвета Наполи с 2013 года. В прошлом сезоне Серии А нападающий провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами.
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