Наполи потерял Кальехона – СМИ сватают форварда в Ла Лигу

Ответный матч 1/8 финала против Барселоны стал последним для Хосе Марии Кальехона в футболке неаполитанцев.

После матча против Барселоны (1:3) форвард Хосе Мария Кальехон покинул Наполи в статусе свободного агента, сообщает Sky Sport Italia.

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Руководство клуба пыталось удержать 33-летнего испанца, но стороны не смогли договориться. По информации СМИ, на Хосе претендует ряд команд из Примеры, среди которых – Валенсия, Вильярреал, Бетис, Севилья, Эспаньол и Гранада.

Кальехон защищал цвета Наполи с 2013 года. В прошлом сезоне Серии А нападающий провел 33 матча, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами.

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