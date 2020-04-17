Наполи получил неожиданных конкурентов в борьбе за Белотти

Лидер итальянского Торино Андреа Белотти стал трансферной целью нескольких клубов Серии А и английской Премьер-лиги.

Форвард "быков" близок к смене клубной прописки летом, сообщает Tuttosport.

Наполи может подписать Белотти – зимний новичок станет частью сделки

Ранее главным претендентом на Белотти считался Наполи. "Партенопейцы" хотели обменять на него Андреа Петанью с доплатой. Конкуренцию неаполитанцам должен был составить Эвертон. Однако, теперь Белотти попал еще и в шорт-листы Милана, Фиорентины и даже Манчестер Юнайтед. Клаусула 26-летнего нападающего составляет 100 млн евро, однако распространяется только на иностранные клубы.

В нынешнем сезоне Андреа Белотти провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей.

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