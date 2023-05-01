Уже в течение этой недели Наполи должен официально взять титул. Только полный провал заставит ждать дольше.

Наполи перенес матч с Салернитаной, чтобы отпраздновать в воскресенье чемпионство. В Неаполе все было готово к веселью, однако футболисты подвели болельщиков, упустили победу над гостями из Салерно.

Наполи не воспользовался подарком Интера и упустил шанс в апреле завоевать Скудетто

Официальное завоевание Скудетто придется ждать еще три или четыре дня. Ювентус после ничьей с Болоньей потерял математические шансы на титул, поэтому Наполи зависит только от Лацио, отстающего на 18 очков.

Наполи может стать чемпионом Италии в среду (3 мая), если Лацио не обыгрывает Сассуоло. Или взять Скудетто в четверг (4 мая), если удастся не проиграть на выезде Удинезе.

Это Скудетто станет третьим в истории Наполи и первым за последние 33 года. Ранее неаполитанцы выигрывали Серию А только с Марадоной.