Боруссия Дортмунд вдохновила команду Лучано Спаллетти на хитрый розыгрыш штрафного.

Ройс оформил уникальные цифры в истории Боруссии Дортмунд – 100+100

У мяча становятся двое игроков, один из которых выполняет фальшивое забегание. Он стремительно возвращается и выполняет подачу в штрафную, пока соперник пытается выровнять свои ряды. Если передача получается точной, то партнер легко отрывается от оппонентов и забивает. В сети появились видео голов-клонов, а сходство с Боруссией не отрицает и сам Спаллетти.

"Боруссия Дортмунд сделала что-то такое, и наш аналитик показал нам это. Достаточно простая техника в использовании. Это можно сделать и на другом фланге, если есть правша с хорошей подачей", – рассказал тренер сенсационного лидера Серии А.

Синхронні провали грандів, помста Суареса Куману і Барселоні, Мілан повторює успіх славетних часів Шеви – огляд вікенду