Как сообщает nashi_ua, украинский защитник Никита Мельник стал игроком Наполи.

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В прошлом сезоне 17-летний футболист выступал за молодежную команду Имолезе U-19, играющую в Серии D чемпионата Италии.

Мельник является воспитанником Шахтера, откуда он и переехал в итальянский чемпионат. Игрок, что может действовать как на позиции защитника, так и в полузащите в своем активе имеет 6 матчей за юношескую сборную Украины.

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