Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с Хёйлундом. Датчанин перешел в ряды "адзурри" на правах аренды с обязательством выкупа. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Наполи заплатил 6 млн евро за аренду и сможет выкупить игрока за 44 млн евро – при достижении Расмусом определенных показателей.

Главный "джокер" официально вернулся в Наполи – он бунтовал и игнорировал тренировки

Датчанин присоединился к Манчестер Юнайтед в августе 2023 года из Аталанты за 78 миллионов евро. За два сезона в Англии он провел 95 матчей и забил 26 голов во всех турнирах, в том числе 14 в Премьер-лиге.

Ранее Ромелу Лукаку получил травму и выбыл на несколько месяцев из-за травмы прямой мышцы левого бедра. Хёйлунд приходит на его место. Ранее чемпион Италии рассматривал также вариант с подписанием Артема Довбика.