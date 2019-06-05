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Наполи поборется за Лукаку

17:03 10 Читати українською
Наполи поборется за Лукаку
Ромелу Лукаку / Reuters

Бельгиец Ромелу Лукаку может покинуть Манчестер Юнайтед в это трансферное окно.

Итальянский Наполи не прочь подписать габаритного форварда, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Неаполитанцы предлагают 26-летнему нападающему более выгодные условия, чем Интер – 10 миллионов евро в год. Помешать Наполи осуществить трансфер бельгийца может желание президента Аурелио Де Лаурентиса требовать от всех новичков передавать свои имиджевые права клубу. В прошлом из-за этого сорвалось несколько сделок "партенопейцев".

Ранее Лукаку заявлял, что хочет попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

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Теги
Италия Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Наполи Наполи Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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