toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Наполи победил Дженоа, Фиорентина расписала безголевую ничью с Кальяри: 31-й тур Серии А, среда

8 июля 22:37 - Читати українською
Наполи победил Дженоа, Фиорентина расписала безголевую ничью с Кальяри: 31-й тур Серии А, среда
Дженоа – Наполи – 1:2 / Faisal HQ

В рамках 31-го тура Серии А состоялось 2 матча. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 31-тур

Дженоа – Наполи – 1:2

Голы: Гольданига, 49 – Мертенс, 45+1, Лосано, 66

Фиорентина – Кальяри – 0:0

Рома – Парма – начало в 22:45

Болонья – Сассуоло – начало в 22:45

Торино – Брешия – начало в 22:45

Дженоа, которая находится в зоне вылета встречалась с Наполи. Уже на 7-й минуте гости сумели открыть счет, но после просмотра VAR арбитром гол был отменен из-за офсайда. Это не смутило неаполитанцев и они создали еще несколько опасных моментов, однако ворота соперника каждый раз спасал Перин. Под занавес первого тайма им таки удалось забить. Инсинье отдал на Мертенса, который с линии штрафной пробил под правую штангу – на этот раз голкипер оказался бессилен.

Милан забил четыре гола за 18 минут и победил Ювентус в Серии А впервые за четыре года

Сразу после перерыва "грифоны" сумели отыграться. Шене навесил с углового в штрафную, а Гольданига головой замкнул. А на 66-й неаполитанцы снова вышли вперед. Это Руис мастерски отдал на ход Лосано, который вышел один на один с вратарем и пробил в левый угол ворот. Благодаря этой победе Наполи с 51-м очком поднялся в еврокубковою зону и занимает 5-е место, а Дженоа с 27-ю пунктами не смогла выйти из зоны вылета и занимает 18-ю строчку первенства.

Фиорентина принимала Кальяри. С первых минут матча контроль мяча был за хозяевами поля, но на 6-й минуте гостям удалось забить. Правда, взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 26-й Лирола мощно пробил под левую штангу, но голкипер чудом спас ворота. К концу первой половины встречи "фиалки" создали еще несколько опасных моментов, но забить никак не удавалось. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Вторая половина встречи оказалась чрезвычайно скучной. На 78-й Куами головой пробил в левую девятку, однако Краньйо снова спас свою команду. Это был единственный интересный момент во втором тайме. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

blog_ava
Динамо – Ворскла: анонс финала Кубка Украины
8 июля
16763
Теги
Италия Рома Рома Брешия Брешия Торино Торино Сассуоло Сассуоло Болонья Болонья Фиорентина Фиорентина Кальяри Кальяри Дженоа Дженоа Наполи Наполи Парма Парма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
5
мин
Борнмут
20:00
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук