Наполи победил Дженоа, Фиорентина расписала безголевую ничью с Кальяри: 31-й тур Серии А, среда

В рамках 31-го тура Серии А состоялось 2 матча. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2019/20, 31-тур

Дженоа – Наполи – 1:2

Голы: Гольданига, 49 – Мертенс, 45+1, Лосано, 66

Фиорентина – Кальяри – 0:0

Рома – Парма – начало в 22:45

Болонья – Сассуоло – начало в 22:45

Торино – Брешия – начало в 22:45

Дженоа, которая находится в зоне вылета встречалась с Наполи. Уже на 7-й минуте гости сумели открыть счет, но после просмотра VAR арбитром гол был отменен из-за офсайда. Это не смутило неаполитанцев и они создали еще несколько опасных моментов, однако ворота соперника каждый раз спасал Перин. Под занавес первого тайма им таки удалось забить. Инсинье отдал на Мертенса, который с линии штрафной пробил под правую штангу – на этот раз голкипер оказался бессилен.

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Сразу после перерыва "грифоны" сумели отыграться. Шене навесил с углового в штрафную, а Гольданига головой замкнул. А на 66-й неаполитанцы снова вышли вперед. Это Руис мастерски отдал на ход Лосано, который вышел один на один с вратарем и пробил в левый угол ворот. Благодаря этой победе Наполи с 51-м очком поднялся в еврокубковою зону и занимает 5-е место, а Дженоа с 27-ю пунктами не смогла выйти из зоны вылета и занимает 18-ю строчку первенства.

Фиорентина принимала Кальяри. С первых минут матча контроль мяча был за хозяевами поля, но на 6-й минуте гостям удалось забить. Правда, взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 26-й Лирола мощно пробил под левую штангу, но голкипер чудом спас ворота. К концу первой половины встречи "фиалки" создали еще несколько опасных моментов, но забить никак не удавалось. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Вторая половина встречи оказалась чрезвычайно скучной. На 78-й Куами головой пробил в левую девятку, однако Краньйо снова спас свою команду. Это был единственный интересный момент во втором тайме. Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

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