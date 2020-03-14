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Наполи планирует продать звездного форварда

14:07 52 Читати українською
Наполи планирует продать звездного форварда
Аркадиуш Милик / Getty Images

Нападающий сборной Польши Милик уже летом может сменить клуб и чемпионат.

Польский форвард итальянского Наполи Аркадиуш Милик может покинуть команду во время летнего трансферного окна, сообщает издание Corriere dello Sport.

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Руководство неаполитанского клуба готово продать футболиста после того, как стороны не смогли договориться о новом соглашении. Камнем преткновения стали аппетиты поляка по зарплате. В связи с этим Наполи уже летом готов продать Милика за 40 млн евро. Контракт 26-летнего футболиста с партенопейцами действует до лета 2021 года.

В текущем сезоне поляк принял участие в 22 матчах за свой клуб, в которых забил 12 голов. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик Наполи Наполи
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