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Наполи планирует приобрести Холанда

19:34 41 Читати українською
Наполи планирует приобрести Холанда
Эрлинг Холанд / Фото из открытых источников

Нападающий австрийского Зальцбурга, который в этом сезоне наделал много шума в Европе, находится "на карандаше" у итальянского Наполи.

Представитель Серии А Наполи мечтает видеть в своем составе форварда Зальцбурга Эрлинга Холанда. Итальянцы планируют предложить за игрока 40 млн евро, сообщает La Gazzetta dello Sport. Кроме норвежца, неаполитанцы активно следят за полузащитником Генка Сандером Берге, за которого готовы выложить 20 млн евро.

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19-летний Холанд проводит фантастический сезон – форвард в восемнадцати матчах за свой клуб забил уже 26 голов. Кроме того, Эрлинг стал одной из главных сенсаций группового этапа текущей Лиги чемпионов – он успел наколотить в ворота соперников 7 голов и является лучшим бомбардиром турнира после четырех туров.

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Теги
Италия Наполи Наполи Генк Генк Зальцбург Зальцбург Сандер Берге Сандер Берге Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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