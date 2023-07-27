Полузащитник Шахтера Тете может перейти в Наполи, сообщает Calciomercato.it.

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По информации источника, "партенопейцы" сделали бразильцу предложение о сотрудничестве, предложив контракт сроком на 3 года. В случае трансфера 23-летний футболист достанется чемпиону Италии абсолютно бесплатно – первые полгода Тете проведет на Апеннинах прикрываясь правилом ФИФА для легионеров из УПЛ, а затем заключит полноценный контракт с неаполитанцами в статусе свободного агента (соглашение бразильца с Шахтером действует до 31 декабря 2023 года).

Напомним, зимой 2019 года Шахтер заплатил Гремио за Тете 15 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал за два клуба на правах аренды: первую часть кампании он провел в составе Лиона (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов), а в январе перешел в Лестер, где сыграл 14 поединков, забив один мяч. Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересован шотландский Селтик и турецкий Бешикташ. Transfermarkt оценивает Тете в 25 млн евро.

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