Состоялись первые матчи нового сезона чемпионата Италии, в которых сыграл и действующий чемпион – Наполи. Результат и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2025/26, 1-й тур

Дженоа – Лечче – 0:0

Сассуоло – Наполи – 0:2

Голы: Мактоминай, 17, де Брюйне, 57

Удаление: Исмаэль Коне, 79 (Сассуоло)

Малиновский остался в запасе на стартовый матч Дженоа в новом сезоне – в соперниках был Лечче. "Грифоны" преобладали во владении мячом, но с ударами все было плохо: 2 попытки и 1 в створ на 50-й минуте игры. Лечче же больше пробивал, но ни разу так и не попал в створ. Малиновского так на поле и не выпустили, а игра завершилась 0:0.

Наполи же уверенно обыграл новичка первенства, Сассуоло. Действующий чемпион Италии повел в счете на 17-й минуте – Мактоминай, которого признали лучшим игроком прошлого сезона, головой замкнул навес Политано с правого фланга. Удвоить преимущество мог именно шотландец, однако его удар в конце первого тайма попал в перекладину!

Во втором тайме Маттео Политано едва не увеличил преимущество, но его удар сумел заблокировать Дойг, от которого мяч попал в штангу! Вратарь Сассуоло после этого сумел забрать снаряд в руки. А на 57-й минуте де Брюйне забил свой первый мяч в Италии! Получилось эффектно – бельгиец выполнил навес со штрафного с левого фланга, закрутив сферу в направлении ворот. Никто ее не коснулся, поэтому 2:0 в пользу Наполи! Сассуоло еще и остался в меньшинстве – Коне пошел в грубый подкат против Лукки, за что и получил вторую желтую. Неаполитанцы же легко довели мяч до победы.

