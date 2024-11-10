Крайне важный матч, который должен был определить не только текущего лидера Серии А. Также это был своеобразный тест, готов ли Наполи к борьбе за чемпионство. Хотя Конте и Де Лаурентис пока открещиваются от таких разговоров, результаты команды намекают на другое.

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Мы уже видели, как "адзурри" играли против Ювентуса (0:0), и начало отчетного матча было на него похоже. Интер тотально доминировал во владении мячом (порой процент достигал аж 80), но выжать из этого ничего не мог. Разве один заблокированный удар Хакана.

Зато Наполи проводил быстрые выпады, которые имели больше успеха. Обычно искали Хвича. Раз грузин пробил точно в руки Зоммеру, во второй раз – не успел на передачу Лукаку. Впрочем, поучаствовать в голевой атаке Кварацхелия сумел. Именно он подал угловой, после которого Ррахмани помог отличиться Мактоминаю.

Интер проснулся ближе к перерыву. Первым не очень очевидный игрок – подключение Ачерби заставило Мерета продемонстрировать свое мастерство. Однако спустя три минуты был бессилен и голкипер. Защитники Наполи прижались слишком близко к воротам. Это дало Хакану кучу пространства и много времени, а такому мастеру дальних ударов этого позволять нельзя. Турок подобрал момент и забил великолепный гол.

Во втором тайме Наполи начал действовать еще более робко, почти ничего не делая впереди – там только Лукаку и Хвича шли в хаотичный прессинг. В конце концов, удавалось сдерживать Интер. Возможно, именно об этом попросил Конте. Лишь несколько раз хозяевам удавалось выйти на удар, и каждый раз это был Димарко. Если бы Феде не хватило точности, то игра могла бы раскрыться.

Еще лучший шанс у хозяев Сан-Сиро был на 75 минуте. Замбо-Ангисса опрометчиво наступил на ногу Дюмфрису. Это произошло в штрафной, поэтому пенальти. Конечно, бить пошел Хакан и... попал в стойку. Это впервые Чалханоглу не смог забить с 11 метров в футболке Интера.

Мог замаскировать огрех партнера Барелла. Однако и с его ударом справился Мерет. Как и с попыткой Лаутаро, когда тот головой замыкал подачу от Дюмфриса. Вот это и все. В концовке матча Конте заменами сумел переместить игру ближе к воротам Интера. Благодаря этому Наполи спокойно доиграл до финально свистка, а если бы Нгонж попал, то и победу вырвал бы. В итоге, ничья. "Адзурри" уходят на международный перерыв лидерами Серии А, однако плотность очень высокая – от первого до шестого места расстояние составляет всего два очка.

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