Наставник Наполи Дженнаро Гаттузо может спокойно продолжать работу на нынешней должности.

Руководство Наполи провело встречу, где поднималась тема будущего Дженнаро Гаттузо. Во время заседания боссы клуба выразили полное доверие действующему наставнику, сообщает официальный сайт неаполитанцев.

Бенитес может вернуться к работе в Италии

Накануне местные СМИ заявляли, что Наполи находится в активном поиске нового тренера, и одним из кандидатов называли легендарного специалиста Рафаэля Бенитеса.

В нынешнем сезоне Серии А после 18-ти туров подопечные Гаттузо расположились на 6-й строчке турнирной таблицы.

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