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Наполи отказался от трансфера Сабали

18:18 9 Читати українською
Наполи отказался от трансфера Сабали
Юссуф Сабали / ФК Бордо

Защитник сборной Сенегала Юссуф Сабали не перейдет в Наполи.

Наполи отказался от идеи подписать защитника Бордо Юссуфа Сабали, сообщает Gazzetta dello Sport.

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После согласования трансфера за 15 млн евро, "партенопейцы" переключились на игрока ПСВ Сантьяго Ариаса.

Сабали играл в составе сборной Сенегала на чемпионате мира-2018 и получил травму в поединке против Колумбии.

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