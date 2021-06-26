Неаполитанский коллектив решил изменить подход к созданию экипировки хотя бы на один год.

В сезоне 2021/22 Наполи не будет иметь технического спонсора, сообщает Corriere dello Sport.

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Клуб решил отказаться от услуг итальянского гиганта Kappa, с которым работал с 2015 года. Теперь Наполи будет выступать в форме под собственным брендом. Дизайнером станет всемирно известный кутюрье Джорджо Армани, глава дома моды с одноименным названием.

К слову, "голубые" летом сменили тренера – Лучано Спаллетти пришел на место Дженнаро Гаттузо, который завершил сезон 2020/21 на 5 строчке.

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