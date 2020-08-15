Наполи отдаст серьезные деньги и собственного игрока в обмен на Бога

Клубы нашли компромисс в переговорах по 23-летнему французу, сообщает Football-italia со ссылкой на Tuttosport.

Бразильский легионер Шахтера может присоединиться к сенсационному клубу Серии А

Сассуоло хотел получить за Бога 40 млн евро, однако Наполи не был готов платить такую сумму. "Партенопейцы" предложили выбрать кого-то из своих игроков, и "нероверди" остановились на Адаме Унасе. Алжирца оценили в 15 млн евро, то есть Наполи должен доплатить еще 25 млн.

В сезоне 2019/20 Жереми Бога провел 34 матча в Серии А, забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи. Унас играл за Ниццу на правах аренды – 4 гола и 4 ассиста в 19 поединках.

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