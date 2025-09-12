Наполи опозорился, отпустив игрока в московский ЦСКА – Романо раскрыл детали сделки
Сербский полузащитник Матия Попович перебрался из Наполи в российский чемпионат.
Итальянский Наполи отпустил 19-летнего Матию Поповича в ЦСКА, сообщает Фабрицио Романо.
Хотя большинство клубов не ведет дела с болотными командами после полномасштабного вторжения РФ в Украину, чемпионы Италии наплевали на это неписаное правило и договорились с ЦСКА о переходе.
Московиты пока не заплатят ни копейки Наполи, но в соглашении прописаны 10% от будущей перепродажи игрока.
Сам Попович не сыграл ни одного матча за основную команду Наполи, выступая преимущественно за юношеские составы партенопейцев.
