Итальянский Наполи отпустил 19-летнего Матию Поповича в ЦСКА, сообщает Фабрицио Романо.

Хотя большинство клубов не ведет дела с болотными командами после полномасштабного вторжения РФ в Украину, чемпионы Италии наплевали на это неписаное правило и договорились с ЦСКА о переходе.

Московиты пока не заплатят ни копейки Наполи, но в соглашении прописаны 10% от будущей перепродажи игрока.

Сам Попович не сыграл ни одного матча за основную команду Наполи, выступая преимущественно за юношеские составы партенопейцев.

