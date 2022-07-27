"Партенопейцы" на своем официальном сайте подтвердили подписание защитника сборной Южной Кореи.

Фенербахче – Динамо: киевляне определились, в какой форме сыграют ответный матч ЛЧ

Инсайдер Фабрицио Романо раскрывает подробности сделки. Фенербахче получил за своего защитника 19,5 млн евро, а сам Ким – контракт на 3 года с возможностью продления еще на 2. Наполи прописал клаусулу в размере 45 млн евро.

Ким мог быть серьезной проблемой для Динамо во втором раунде квалификации ЛЧ. Впрочем, Фенербахче уже активно вел переговоры и решил не включать центрбека в заявку на первый матч, завершившийся нулевой ничьей.

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