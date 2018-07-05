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Наполи оформил трансфер голкипера Алекса Мерета

6 июля 06:00 6 Читати українською
Наполи оформил трансфер голкипера Алекса Мерета
Алекс Мерет и Аурелио Де Лаурентис

Итальянский голкипер Алекс Мерет следующий сезон начнет в футболке Наполи.

Наполи объявил о подписании контракта с вратарем Удинезе Алексом Меретом. Молодой голкипер поставил подпись под 5-летним контрактом с "адзурри", который рассчитан до июня 2023, сообщает официальный сайт Наполи. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 22 млн евро.

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Мерет является воспитанником Удинезе, за который дебютировал в декабре 2015-го. Два прошлых сезона 22-летний вратарь провел на правах аренды в СПАЛ, где сыграл 55 поединков.

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