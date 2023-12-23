Наполи официально продлил контракт с Осимхеном
Наполи и нападающий Виктор Осимхен наконец пришли к соглашению о продолжении сотрудничества.
Чемпионы Италии официально подтвердили подписание нового контракта с главной звездой до 2026 года.
Реал рассматривает трансфер форварда за 130 миллионов – это не Мбаппе или Холланд
Осимхен проводит четвертый сезон за Наполи после перехода из Лилля за 75 млн евро (до сих пор самое дорогое приобретение в истории клуба). В прошлой кампании 24-летний нигериец стал лучшим бомбардиром Серии А – 26 голов и 5 ассистистов в 32 матчах.
Добавим, что на Осмена охотились другие топ клубы, среди которых выделяли Реал и Челси. По неофициальной информации, в новом контракте нападающего Наполи будет клаусула в 130 млн евро.
Иторический гол юноши закрутил интригу в борьбе за Скудетто – Ювентус одолел Фрозиноне, вплотную приблизившись к вершине.