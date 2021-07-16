Триумфатор Евро-2020 продолжит выступления на стадионе Диего Армандо Марадона, сообщает официальный сайт клуба.

Италия – Англия: Ди Лоренцо дерзко курил в раздевалке после победы на Евро-2020

Ди Лоренцо подписал 5-летний контракт с Наполи. К "партенопейцам" защитник перебрался в 2019-м из Эмполи. С тех пор он провел 95 матчей в составе неаполитанцев (7 голов, 15 результативных передач).

К слову, чемпионат Европы Джованни Ди Лоренцо начинал в статусе запасного. После травмы Флоренци он стал основным. Защитник провел 6 поединков на Евро-2020.

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