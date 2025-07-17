Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании вингера Ноа Ланга. Согласно инсайдеру Николо Скиры, игрок поставил подпись под пятилетним контрактом. Сам трансфер обошелся "адзурре" в 25 млн евро + бонусы.

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В предыдущем сезоне Ланг стал чемпионом Нидерландов в составе ПСВ. Он придет на место Хвичи Кварацхелии, который перешел из Наполи в ПСЖ еще зимой. Главный тренер Наполи Антонио Конте требовал от клубного руководства подписать грузину замену еще во время январского трансферного окна, и на этом фоне между наставником и президентом Аурелио Де Лаурентисом произошел конфликт.

Сейчас Конте и АДЛ помирились, и президент клуба сделал тренеру подарок в виде приобретения Ланга.

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