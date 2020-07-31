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Наполи официально подписал Осимхена, осуществив рекордный трансфер в истории клуба

17:31 - Читати українською
Наполи официально подписал Осимхена, осуществив рекордный трансфер в истории клуба
Виктор Осимхен

Нападающий Лилля Виктор Осимхен продолжит карьеру в чемпионате Италии.

Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании 21-летнего нигерийца.

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Никаких подробностей соглашения клуб не сообщает, однако Sky Italy утверждает, что контракт новичка рассчитан до 2025-го с зарплатой 4,5 млн евро в год. Лилль получил за свою звезду 50 млн и 7-8 млн бонусами, что делает Осимхена самым дорогим приобретением Наполи. Ранее рекорд удерживал Гонсало Игуаин, за которого в 2014 году заплатили Реалу 39 млн евро.

Статистика Осимхена в сезоне 2019/20 – 13 голов и 5 ассистов в 27 матчах за Лилль. Отметим, что нигериец также является одним из лидеров своей национальной сборной. Он забил гол в ворота сборной Украины в сентябрьском товарищеском матче (2:2).

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Теги
Трансферы Наполи Наполи Лилль Лилль Италия Франция Трансферы Чемпионата Италии Виктор Виктор Осимхен
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