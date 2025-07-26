Наполи на своем официальном сайте объявил о подписании на правах аренды с правом выкупа вратаря Торино Ваню Милинковича-Савича. Серб провел за "быков" 158 матчей за 6 сезонов.

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Согласно Франческо Пископо, Наполи может заплатить за него сумму около 21 млн евро. Ваня станет вторым самым дорогим вратарем в истории Наполи после Алекса Мерета, с которым он будет конкурировать.

В прошлом сезоне он отразил 4 пенальти (лучший результат в чемпионатах топ-5) и держал ворота на замке 10 раз. Тем не менее он проиграл звание лучшего вратаря Серии А сезона 2024/25 Миле Свилару из Ромы.