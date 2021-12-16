Олимпиакос на своем официальном сайте объявил о достижении договоренности с Наполи о трансфере Маноласа. Зарегистрировать переход можно будет в январе, когда откроется трансферное окно.

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Сегодня утром Костас прибыл в Грецию, где тамошние фаны устроили очень атмосферный прием. Многочисленная публика наградила защитника, уже имеющего опыт игры за Олимпиакос, овациями и песнями.

Отметим, что именно из этого клуба Манолас в 2014 году перебрался в Рому. С "волками" связан самый памятный момент в карьере грека. Он стал автором решающего гола в ворота Барселоны, выведя римлян в полуфинал ЛЧ. Последние два сезона Костас провел в Наполи, где не стал важным игроком.

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