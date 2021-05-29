Спаллетти с 1 июля этого года начнет работу во главе Наполи, сообщает официальный сайт клуба.

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Неаполитанцы не раскрывают условия контракта с наставником, но ранее сообщалось, что Лучано подпишет соглашение сроком на 2 года. Специалист также определился со своим тренерским штабом, имея вопрос насчет двух позиций.

Заметим, Спаллетти находится без работы с лета 2019 года, уступив Антонио Конте кресло главного тренера Интера. Также тосканец работал в Роме, Зените, Удинезе, Анконе и других клубах.

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